23 февраля из Нижнего Новгорода в Богородск отправится туристический поезд

2023-02-16 14:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23 февраля в 09:00 из Нижнего Новгорода до ст. Кожевенное (г. Богородск, Нижегородская область) отправится новый туристический поезд «В гости к Куркулям богородским».

Куркулями в старину называли зажиточных крестьян. В Богородске и окрестных селениях их проживало немало. Поэтому главными героями программы, которые будут для туристов проводниками на новом направлении, станут Куркуль и Куркулиха.

По прибытии в Богородск участников ждет автобусная экскурсия по городу, посещение Центра развития гончарного искусства и «Музея керамики», а также визит на конюшню, где для туристов подготовлена развлекательная программа.

В составе поезда – новые вагоны с эргономичными креслами, удобными подножками, индивидуальными столиками и розетками около каждого сидения. Во время поездки для путешественников будет организовано угощение, а также мастер-класс по правильному подбору кожи для разных изделий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

