24 и 25 февраля пройдет туристическая поездка по маршруту Волгоград – Эльтон

2023-02-16 14:14
24 и 25 февраля состоится праздничная туристическая поездка по маршруту Волгоград – Эльтон. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный рельсовый автобус РА2, оснащенный системой климат-контроля, биотуалетами и столиками для приема пищи. Время в пути составит чуть более четырех часов в одну сторону.

Со станции Волгоград-1 пригородный поезд отправится 24 февраля в 07:30 и прибудет на станцию Эльтон в 12:03. В обратный путь со станции Эльтон туристы отправятся 25 февраля в 17:05 и прибудут в Волгоград в 21:43.

Стоимость полного экскурсионного тура для взрослых – от 6664 рублей, для детей от 7 до 11 лет – от 5082 рублей. Дети до 7 лет перевозятся бесплатно (без предоставления отдельных мест в поезде и санатории).

В стоимость входят билеты на пригородный поезд, размещение в санатории, питание, базовый комплекс оздоровительных процедур, экскурсионная программа с посещением озера Эльтон.

Принять участие в поездке можно только по предварительной записи по тел.: 8 (929) 784-78-65, 8 (937) 099-77-03. Количество мест ограничено, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

