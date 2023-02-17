В марте ретропоезд «Уральский экспресс» до Верхней Пышмы будет курсировать по выходным и будним дням

15:45

Отвечая пожеланиям жителей и гостей Екатеринбурга, Свердловская железная дорога назначает дополнительные рейсы ретропоезда «Уральский экспресс» в марте: до Верхней Пышмы он будет курсировать не только по выходным, но и по будним дням. Поездки будут организованы в следующие даты: 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 марта.

График составлен с учетом планов школьников и педагогов: уникальный поезд уже полюбился учащимся, которые отправляются в увлекательное путешествие всем классом. В преддверии каникул поездка с посещением Музея военной техники УГМК станет доступной для большего количества детских групп. При этом наличие VIP-купе в составе ретропоезда поможет удовлетворить и запросы ценителей уединенных путешествий. Часть пути поезд будет вести раритетный электровоз ЧС2 «Чебурашка», а по неэлектрифицированному участку – паровоз.

«Уральский экспресс» (дневной) курсирует по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – о.п. Верхняя Пышма.Музей. Продолжительность ретротура (включая развлекательную остановку на Шувакише и 3,5 часа свободного времени в Верхней Пышме) – 6 часов 20 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 09:35 местного времени. Возвращение – в 15:55.

В вечернее время по будним дням в марте назначены специальные рейсы «Уральского экспресса» по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Ретропоезд проходит по центру города вдоль улицы Восточной, через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка. Обратно – через Екатеринбург-Сортировочный до вокзала. Продолжительность ретротура по вечернему кольцу – 2 часа 35 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 19:05 местного времени. Возвращение – в 21:40. Поезд обслуживается ретро-электровозом ЧС2 на всем маршруте следования. Поездки состоятся 1, 3, 7, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 марта.

В пути можно отведать традиционные блюда уральской кухни и безалкогольный глинтвейн, сделать памятные снимки (есть специальное фотокупе, где установлено оборудование для получения моментальных фотографий). Работает Wi-Fi с информационно-развлекательной системой. Интерьеры и экстерьер выполнены в стилистике начала XX века, работает вагон-ресторан.

Приобрести билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам»: продажи уже открыты. При покупке нужно выбрать дату, указать станцию отправления Екатеринбург-Пассажирский, станцию прибытия – Екатеринбург-Туристический.

В ретропоезде действуют все виды льгот, а также специальные тарифные планы, понижающие стоимость проезда (кроме VIP-купе). Например, билет для ребенка в возрасте до 10 лет можно приобрести со скидкой 70%; для школьника (10-17 лет, при наличии справки из учебного заведения) – со скидкой 50%; для пассажиров до 21 года и старше 60 лет скидка составит 30%. Если путешествие состоится в день рождения (а также за 7 дней до или после дня рождения), то имениннику и трем сопровождающим предоставляется скидка 30%. Выбор тарифных планов возможен в процессе оформления, после ввода персональных данных пассажира, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.