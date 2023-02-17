Внимание, каникулы: Московская железная дорога напоминает школьникам о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта

13:10

В преддверии школьных каникул Московская железная дорога напоминает детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге. Для детей 13-14 лет на регулярной основе проводятся мероприятия в учебных подразделениях МЖД, где в интерактивной форме ребятам объясняют правила безопасного поведения на объектах магистрали. Такое мероприятие безопасности на этой неделе прошло для учащихся расположенной вблизи железной дороги московской школы № 1222 в Перовском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций МЖД.

Самыми распространенными причинами детского травматизма на железной дороге являются хождение по путям, в том числе в наушниках с включенной музыкой, переход дороги перед приближающимся поездом, попытки залезть на платформу или спрыгнуть с нее.

Обращаемся с настоятельной просьбой к родителям и педагогам разъяснить детям правила поведения на железной дороге: переходить пути можно строго в установленных местах. При приближении к железнодорожной инфраструктуре категорически запрещается пользоваться наушниками, для увеличения радиуса обзора необходимо снимать капюшон. Соблюдение простых правил позволит сохранить здоровье и жизнь детей, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.