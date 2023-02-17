Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Внимание, каникулы: Московская железная дорога напоминает школьникам о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта

2023-02-17 13:10
Внимание, каникулы: Московская железная дорога напоминает школьникам о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии школьных каникул Московская железная дорога напоминает детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге. Для детей 13-14 лет на регулярной основе проводятся мероприятия в учебных подразделениях МЖД, где в интерактивной форме ребятам объясняют правила безопасного поведения на объектах магистрали. Такое мероприятие безопасности на этой неделе прошло для учащихся расположенной вблизи железной дороги московской школы № 1222 в Перовском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций МЖД.

Самыми распространенными причинами детского травматизма на железной дороге являются хождение по путям, в том числе в наушниках с включенной музыкой, переход дороги перед приближающимся поездом, попытки залезть на платформу или спрыгнуть с нее.

Обращаемся с настоятельной просьбой к родителям и педагогам разъяснить детям правила поведения на железной дороге: переходить пути можно строго в установленных местах. При приближении к железнодорожной инфраструктуре категорически запрещается пользоваться наушниками, для увеличения радиуса обзора необходимо снимать капюшон. Соблюдение простых правил позволит сохранить здоровье и жизнь детей, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru