Дополнительные поезда свяжут станции Северо-Кавказской железной дороги в праздничные дни февраля

12:30

На праздничные дни февраля Северо-Кавказским филиалом АО «ФПК» назначено 20 дополнительных поездов. Они будут курсировать на Северо-Кавказской железной дороге по наиболее востребованным у пассажиров направлениям с 21 по 27 февраля.

Так, 22 февраля из донской столицы отправятся дополнительные поезда № 17/18 сообщением Ростов-на-Дону – Роза Хутор, № 683/684 сообщением Ростов-на-Дону – Имеретинский Курорт и № 655/656 сообщением Ростов-на-Дону– Кисловодск. В обратные рейсы поезда отправятся 26 февраля.

Кроме того, назначены дополнительные поезда из Москвы в Кисловодск и Адлер. Благодаря им комфортно совершать поездки в праздничные дни смогут пассажиры из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев.

В целом на период праздничных дней холдинг «ЖД» назначает более 200 дополнительных поездов внутригосударственного сообщения дальнего следования по всей сети железных дорог.

Напомним, что в этом году выходные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества, в этом году будут длинными: они приходятся в период с 23 по 26 февраля. Пиковой датой выезда станет 22 февраля, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается 26 февраля.

Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.