Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Ласточка» на маршруте Киров – Нижний Новгород будет сдвоенной 22 и 23 февраля

2023-02-17 10:04
«Ласточка» на маршруте Киров – Нижний Новгород будет сдвоенной 22 и 23 февраля
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удовлетворения повышенного спроса на билеты на электропоезда «Ласточка», курсирующие между Кировом и Нижним Новгородом, холдинг «ЖД» в два раза увеличит количество вагонов в составах, отправляющихся 22 февраля вечером из Нижнего Новгорода и 23 февраля утром – из Кирова. Это позволит перевезти больше пассажиров без увеличения количества рейсов на маршруте, сохранив привычное для них расписание и комфорт.

Напомним, скоростной поезд «Ласточка» из Нижнего Новгорода отправляется ежедневно в 17:52 и прибывает в Киров в 22:51. Из Кирова он отправляется в 06:21 и прибывает в Нижний Новгород в 11:20.

Приобрести билеты, получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникация ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru