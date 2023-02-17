«Ласточка» на маршруте Киров – Нижний Новгород будет сдвоенной 22 и 23 февраля

10:04

Для удовлетворения повышенного спроса на билеты на электропоезда «Ласточка», курсирующие между Кировом и Нижним Новгородом, холдинг «ЖД» в два раза увеличит количество вагонов в составах, отправляющихся 22 февраля вечером из Нижнего Новгорода и 23 февраля утром – из Кирова. Это позволит перевезти больше пассажиров без увеличения количества рейсов на маршруте, сохранив привычное для них расписание и комфорт.

Напомним, скоростной поезд «Ласточка» из Нижнего Новгорода отправляется ежедневно в 17:52 и прибывает в Киров в 22:51. Из Кирова он отправляется в 06:21 и прибывает в Нижний Новгород в 11:20.

Приобрести билеты, получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникация ГЖД.