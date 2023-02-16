Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В честь Дня защитника Отечества назначены дополнительные «Ласточки» из Самары в Сызрань

2023-02-16 16:18
В честь Дня защитника Отечества назначены дополнительные «Ласточки» из Самары в Сызрань
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с празднованием Дня защитника Отечества вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Самарской области:

  • 22 февраля поезда будут курсировать по расписанию пятницы;
  • 23, 24, 25 февраля – по расписанию субботы;
  • 26 февраля – по расписанию воскресенья;
  • 27 февраля – по расписанию понедельника.

Так, согласно установленному расписанию, с 22 по 26 февраля назначаются следующие дополнительные рейсы «Ласточки» из Самары в Сызрань:

  • 23 февраля – дополнительный утренний рейс (отправление в 07:10, прибытие в 08:57);
  • 26 февраля – дневной рейс (отправление в 16:08, прибытие в 17:48);
  • с 23 по 25 февраля – вечерние рейсы (отправление в 18:32, прибытие в 20:13).

С 23 по 26 февраля скорый поезд «Ласточка» будет отправляться из Сызрани ежедневно в 09:13 и прибывать в Самару в 11:04. 26 февраля из Сызрани в Самару можно будет отправиться вечерним рейсом в 18:32.

Время указано местное.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru