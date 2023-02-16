В честь Дня защитника Отечества назначены дополнительные «Ласточки» из Самары в Сызрань

16:18

В связи с празднованием Дня защитника Отечества вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Самарской области:

22 февраля поезда будут курсировать по расписанию пятницы;

23, 24, 25 февраля – по расписанию субботы;

26 февраля – по расписанию воскресенья;

27 февраля – по расписанию понедельника.

Так, согласно установленному расписанию, с 22 по 26 февраля назначаются следующие дополнительные рейсы «Ласточки» из Самары в Сызрань:

23 февраля – дополнительный утренний рейс (отправление в 07:10, прибытие в 08:57);

26 февраля – дневной рейс (отправление в 16:08, прибытие в 17:48);

с 23 по 25 февраля – вечерние рейсы (отправление в 18:32, прибытие в 20:13).

С 23 по 26 февраля скорый поезд «Ласточка» будет отправляться из Сызрани ежедневно в 09:13 и прибывать в Самару в 11:04. 26 февраля из Сызрани в Самару можно будет отправиться вечерним рейсом в 18:32.

Время указано местное.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.