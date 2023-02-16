В честь Дня защитника Отечества назначены дополнительные «Ласточки» из Самары в Сызрань

В связи с празднованием Дня защитника Отечества вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Самарской области:
Так, согласно установленному расписанию, с 22 по 26 февраля назначаются следующие дополнительные рейсы «Ласточки» из Самары в Сызрань:
С 23 по 26 февраля скорый поезд «Ласточка» будет отправляться из Сызрани ежедневно в 09:13 и прибывать в Самару в 11:04. 26 февраля из Сызрани в Самару можно будет отправиться вечерним рейсом в 18:32.
Время указано местное.
Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.