Участники программы лояльности «ЖД Бонус» могут посетить бизнес-зал на вокзале Уфы по специальной цене

Участники программы лояльности «ЖД Бонус» могут посетить бизнес-зал на вокзале Уфы по специальной цене

16:00

До конца 2023 года для держателей карт «ЖД Бонус» в бизнес-зале на вокзале Уфы действует специальное предложение. Стоимость трехчасового пребывания снижена на треть, до 1500 рублей. Присоединиться к программе «ЖД Бонус» может каждый желающий, время регистрации занимает не более трех минут.

В бизнес-зале гостям предлагается широкий выбор услуг: комфортное пространство для работы и отдыха, питание по системе «шведский стол», а для пассажиров с детьми – детский игровой уголок с широкоформатным ТВ.

Также пассажиры могут зарядить мобильные устройства, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, при необходимости посетить душевую комнату.

Для официальных встреч с партнерами предусмотрена отдельная переговорная комната.

Бизнес-зал на железнодорожном вокзале Уфы работает круглосуточно, без выходных, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.