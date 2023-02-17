Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Участники программы лояльности «ЖД Бонус» могут посетить бизнес-зал на вокзале Уфы по специальной цене

2023-02-17 16:00
Участники программы лояльности «ЖД Бонус» могут посетить бизнес-зал на вокзале Уфы по специальной цене
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

До конца 2023 года для держателей карт «ЖД Бонус» в бизнес-зале на вокзале Уфы действует специальное предложение. Стоимость трехчасового пребывания снижена на треть, до 1500 рублей. Присоединиться к программе «ЖД Бонус» может каждый желающий, время регистрации занимает не более трех минут.

В бизнес-зале гостям предлагается широкий выбор услуг: комфортное пространство для работы и отдыха, питание по системе «шведский стол», а для пассажиров с детьми – детский игровой уголок с широкоформатным ТВ.

Также пассажиры могут зарядить мобильные устройства, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, при необходимости посетить душевую комнату.

Для официальных встреч с партнерами предусмотрена отдельная переговорная комната.

Бизнес-зал на железнодорожном вокзале Уфы работает круглосуточно, без выходных, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru