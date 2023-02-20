Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе продажи билетов через интернет на поезда дальнего следования Северо-Кавказской железной дороги выросли на треть

2023-02-20 12:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2023 года на Северо-Кавказской железной дороге в поезда дальнего следования через интернет оформлено 133 тыс. билетов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года – 87 тыс.

От общего количества проданных проездных документов в билетных кассах в январе 2023 года количество оформленных электронных билетов, заказанных через интернет, составляет 42%.

Напомним, что, помимо оформления электронного билета на официальном сайте ОАО «ЖД», приобрести проездной документ без взимания комиссии можно с помощью приложения «ЖД Пассажирам».

В данном приложении также можно узнать расписание поездов, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, отслеживать свой бонусный счет. Пользователям доступны и некоторые дополнительные опции, включая изменение расписания поездов и навигацию в зданиях столичных вокзалов.

Подробную информацию о правилах оформления электронного билета пассажиры могут получить на сайте ОАО «ЖД» (раздел Пассажирам/Оформление электронных билетов), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

