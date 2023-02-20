Расписание пригородных поездов Московской железной дороги изменится в праздничные дни февраля и марта

В предпраздничные и праздничные дни, с 22 по 26 февраля и 8 марта, изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги.
Обращаем внимание пассажиров, что движение поездов будет осуществляться следующим образом:
Корректировки коснутся всех направлений МЖД. В частности, изменятся дни курсирования экспрессов в Александров, Железнодорожный, Петушки, Крутое, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу.
Кроме того, Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначает дополнительные экспрессы, которые свяжут Москву с Тулой, Рязанью и Владимиром:
Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.