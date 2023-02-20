Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов Московской железной дороги изменится в праздничные дни февраля и марта

2023-02-20 10:26
В предпраздничные и праздничные дни, с 22 по 26 февраля и 8 марта, изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги.

Обращаем внимание пассажиров, что движение поездов будет осуществляться следующим образом:

  • 22 февраля – по расписанию пятницы;
  • 23, 24, 25 февраля и 8 марта – по расписанию субботы.

Корректировки коснутся всех направлений МЖД. В частности, изменятся дни курсирования экспрессов в Александров, Железнодорожный, Петушки, Крутое, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу.

Кроме того, Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначает дополнительные экспрессы, которые свяжут Москву с Тулой, Рязанью и Владимиром:

  • с 23 по 26 февраля поезда: № 7031 Москва – Тула-1 отправлением в 10:21 и № 7030 Тула-1 – Москва отправлением в 13:47;
  • 23 и 26 февраля поезд № 7084 Москва – Владимир отправлением в 9:35;
  • 26 февраля поезд № 7051 Рязань-2 – Москва отправлением в 15:45.

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

