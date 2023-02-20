Расписание калининградских пригородных поездов изменяется с 23 по 26 февраля

С 23 по 26 февраля пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать по расписанию праздничного и выходного дня.
В частности, «Ласточки» будут отправляться:
Поезд сообщением Калининград-Советск (время отправления с Южного вокзала 18:21) назначен в воскресенье, 26 февраля.
Из Советска в Калининград утренний рельсобус отправится 23 февраля в 6:31. Вечерний, так называемый «студенческий поезд», будет курсировать по своему действующему расписанию в воскресенье, 26 февраля.
С 23 по 26 февраля ежедневно поезда будут отправляться:
С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.