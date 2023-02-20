Расписание калининградских пригородных поездов изменяется с 23 по 26 февраля

С 23 по 26 февраля пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать по расписанию праздничного и выходного дня.

В частности, «Ласточки» будут отправляться:

из Калининграда в Зеленоградск в 6:37, 8:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:56, 18:49, 19:55;

из Зеленоградска в Калининград в 7:45, 9:44, 11:15, 12:12, 13:38, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03, 21:25;

из Калининграда в Светлогорск в 6:18, 7:41, 10:00, 11:00, 12:24, 13:00, 14:01, 15:30, 16:42, 17:40, 18:41;

из Светлогорска в Калининград в 7:39, 8:57, 11:14, 12:37, 14:16, 15:12, 15:40, 16:42, 17:50, 18:54, 20:12.

Поезд сообщением Калининград-Советск (время отправления с Южного вокзала 18:21) назначен в воскресенье, 26 февраля.

Из Советска в Калининград утренний рельсобус отправится 23 февраля в 6:31. Вечерний, так называемый «студенческий поезд», будет курсировать по своему действующему расписанию в воскресенье, 26 февраля.

С 23 по 26 февраля ежедневно поезда будут отправляться:

на Мамоновском направлении из Калининграда в 10:20, из Мамоново в 16:20;

на Багратионовском направлении с Южного вокзала в 8:25, из Багратионовска в 14:14.

С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.