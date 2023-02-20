Нижегородцы смогут отпраздновать Масленицу на острове Свияжск

09:40

26 февраля в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» в Татарстане пройдет фестиваль «Свияжская Масленица». Для доставки гостей к месту празднования организован мультимодальный маршрут (электричка + автобус).

Нижегородцы и жители области смогут посетить фестиваль, совершив поездку на ускоренной электричке сообщением Нижний Новгород – Казань, отправление в 5:10. От станции Свияжск до музея-заповедника гостей доставит комфортабельный автобус, расписание которого согласовано с расписанием электропоезда. Отправление автобуса в 10:50.

В обратном направлении от острова Свияжск до железнодорожной станции автобус отправится в 16:00. Время в пути – 20 минут. До Нижнего Новгорода можно будет добраться на обратном электропоезде, отправление от станции Свияжск в 16:33.

Кроме того, мультимодальные перевозки на фестиваль «Свияжская Масленица» будут доступны и жителям Казани.

При проезде в пригородных поездах действуют все региональные и федеральные льготы. Билет можно приобрести в кассе либо в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.