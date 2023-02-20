С 1 марта по 31 августа будут закрыты на реконструкцию платформы Рижского вокзала в связи со строительством нового ТПУ «Рижская»

09:22

С 1 марта по 31 августа платформы на Рижском вокзале будут закрыты на реконструкцию в связи с путевым развитием станции Москва-Рижская и строительством нового ТПУ «Рижская», который объединит три центральных диаметра: D2, D3 и D4.

На период работ не будет движения от/до Рижского вокзала. Часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам до остановочных пунктов Стрешнево и Дмитровская Рижского направления. Некоторые электрички дальних маршрутов от Шаховской, Волоколамска, Румянцево, Новоиерусалимской, а также «Ласточки» сообщением Москва – Муравьево будут перенаправлены на Курский вокзал.

Движение поездов МЦД-2 будет осуществляться в прежнем режиме.

Вопрос о временном закрытии Рижского вокзала на период реконструкции пассажирской и путевой инфраструктуры в настоящее время обсуждается. О решении будет сообщено дополнительно.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.