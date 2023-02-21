«Ласточка» в Самарской области доставит туристов к месту зимнего отдыха в праздничные февральские дни

С 23 по 26 февраля скорый пригородный поезд «Ласточка» будет делать остановку на платформе имени Грушина специально для любителей зимнего отдыха. В указанные даты скорый поезд будет доставлять жителей Самары и Тольятти в один из самых красивых районов Поволжья – на лыжные и тюбинговые горные трассы в районе Мастрюковских озер.
На территории платформы имени Грушина созданы зоны отдыха для комфортного пребывания. На платформе размещены беседки с мангальными зонами и благоустроенная территория с мини-сквером в форме гитары и памятной стелой.
С 23 по 26 февраля предусмотрены следующие рейсы пригородного поезда «Ласточка»:
Время указано местное.
Билеты на скорые поезда «Ласточка» до платформы имени Грушина можно приобрести во всех кассах пригородного сообщения, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». К примеру, стоимость «разового» билета из Самары до платформы имени Грушина составит 144,8 рублей, а из Тольятти – 109,2 рублей. Действуют все категории льгот. Для обучающихся цена «разового» билета снижена на 50%, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.