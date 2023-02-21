Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Ласточка» в Самарской области доставит туристов к месту зимнего отдыха в праздничные февральские дни

2023-02-21 15:06
С 23 по 26 февраля скорый пригородный поезд «Ласточка» будет делать остановку на платформе имени Грушина специально для любителей зимнего отдыха. В указанные даты скорый поезд будет доставлять жителей Самары и Тольятти в один из самых красивых районов Поволжья – на лыжные и тюбинговые горные трассы в районе Мастрюковских озер.

На территории платформы имени Грушина созданы зоны отдыха для комфортного пребывания. На платформе размещены беседки с мангальными зонами и благоустроенная территория с мини-сквером в форме гитары и памятной стелой.

С 23 по 26 февраля предусмотрены следующие рейсы пригородного поезда «Ласточка»:

  • № 7112/7111 Самара (отправление 08:12) – Пл. им. В.Грушина (08:23 – 08:24) – Тольятти (прибытие 10:11);
  • № 7118/7117 Тольятти (отправление 10:31) – Пл. им. В.Грушина (11:22 – 11:23) – Самара (прибытие 12:30);
  • № 7120/7119 Самара (отправление 14:00) – Пл. им. В.Грушина (15:08 – 15:09) – Тольятти (прибытие 15:26);
  • № 7126/7125 Тольятти (отправление 17:00) – Пл. им. В.Грушина (17:48 – 17:49) – Самара (прибытие 18:26).

Время указано местное.

Билеты на скорые поезда «Ласточка» до платформы имени Грушина можно приобрести во всех кассах пригородного сообщения, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». К примеру, стоимость «разового» билета из Самары до платформы имени Грушина составит 144,8 рублей, а из Тольятти – 109,2 рублей. Действуют все категории льгот. Для обучающихся цена «разового» билета снижена на 50%, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

