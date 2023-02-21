Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажирский поезд Нижний Новгород – Новороссийск будет останавливаться на станции Арзамас-1 в Нижегородской области

2023-02-21 12:10
С 27 марта пассажирский поезд № 339/340 сообщением Нижний Новгород – Новороссийск будет останавливаться на станции Арзамас-1 в Нижегородской области. Дополнительная остановка введена для повышения доступности пассажирских перевозок.

Поезд будет прибывать на станцию Арзамас-1 в 04:10. Стоянка продлится 26 минут.

Напомним, что в графике движения поезда № 339/340 в обратном направлении, из Новороссийска, также предусмотрена остановка на станции Арзамас-1. Поезд прибывает в 12:44, время стоянки – 26 минут.

Пассажирский поезд № 339/340 сообщением Нижний Новгород – Новороссийск курсирует с октября по май раз в четыре дня, с июня по сентябрь – через день.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе Пассажирам, а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД»,  сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

