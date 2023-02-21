Расписание некоторых поездов четырех радиальных направлений Московской железной дороги изменится в марте в связи с развитием инфраструктуры

12:06

Расписание некоторых поездов Савеловского, Белорусского, Киевского и Казанского направлений Московской железной дороги изменится в марте в связи с развитием инфраструктуры.

Так, корректировки в графике движения поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД связаны с производством работ по реконструкции остановочного пункта Лианозово, где ведется строительство первой новой платформы и подготовительные работы, необходимые для возведения южного и северного вестибюлей. В марте начнется строительство второй платформы. Технологические «окна» назначены с 28 февраля по 31 марта, за исключением воскресных дней, преимущественно в ночное время – с 22:25 до 06:00, чтобы сохранить объемы движения в дневное время, а также утренние и вечерние часы «пик». На период работ движение поездов на перегоне Марк – Бескудниково будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследует по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика.

На Киевском направлении будут проводиться сложные работы по сборке пролетного строения моста-конкорса длиной 50 метров на реконструируемом остановочном пункте Поклонная. Технологические «окна» назначены с 28 февраля по 25 марта с 22:25 до 06:15, что также повлияет на график движения поездов.

На Казанском направлении МЖД 2, 3, 5, 6 и 7 марта, преимущественно в ночные часы, будут вестись комплексные работы по развитию инфраструктуры на нескольких участках. В частности, на перегоне Воскресенск – Шиферная железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы, а еще на двух – Люберцы-1 – Раменское, Раменское – Бронницы, модернизацию объектов энергоснабжения. В связи с этим также внесены изменения в расписание пригородных поездов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», ссобщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.