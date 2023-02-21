В праздничные дни февраля количество вагонов пригородных поездов «Орлан» Уфа – Кумертау – Оренбург будет увеличено вдвое

В связи с празднованием Дня защитника Отечества 22, 23 и 26 февраля 2023 года будет вдвое увеличено количество вагонов скоростного пригородного поезда «Орлан», следующего по маршруту Уфа – Кумертау – Оренбург. Такое решение принято при поддержке Министерства транспорта Республики Башкортостан и обусловлено высокой популярностью маршрута среди населения.
Увеличена составность с трех до шести вагонов в следующих поездах «Орлан»:
Время указано местное.
Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК». На территории Республики Башкортостан для платной категории пассажиров при приобретении билета через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» предоставляется скидка до 18% от стоимости проезда, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖд.