В праздничные дни февраля количество вагонов пригородных поездов «Орлан» Уфа – Кумертау – Оренбург будет увеличено вдвое

2023-02-21 09:52
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с празднованием Дня защитника Отечества 22, 23 и 26 февраля 2023 года будет вдвое увеличено количество вагонов скоростного пригородного поезда «Орлан», следующего по маршруту Уфа – Кумертау – Оренбург. Такое решение принято при поддержке Министерства транспорта Республики Башкортостан и обусловлено высокой популярностью маршрута среди населения.

Увеличена составность с трех до шести вагонов в следующих поездах «Орлан»:

  • № 7439/7440 и № 7442/7441 Уфа (отпр. 7:46) – Кумертау (приб. 11:47, отпр. 11:48) – Оренбург (приб. 13:56);
  • № 7444/7443 и № 7445/7446 Оренбург (отпр. 15:05) – Кумертау (приб. 17:16, отпр. 17:17) – Уфа (приб. 21:22).

Время указано местное.

Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК». На территории Республики Башкортостан для платной категории пассажиров при приобретении билета через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» предоставляется скидка до 18% от стоимости проезда, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖд.

