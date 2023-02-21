Расписание городских и пригородных электропоездов на Красноярской железной дороге изменится в выходные дни, приуроченные к 23 февраля

Компания «Краспригород» вносит изменения в расписание движения городских электропоездов Красноярска и пригородных маршрутов на выходные дни, приуроченные к 23 февраля.

Движение «Городской электрички» Красноярска и региональных поездов пригородного сообщения будет организовано по следующей схеме:

22 февраля (среда) все поезда отправятся в рейс по расписанию пятницы;

в период с 23 по 26 февраля включительно все городские и пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня.

При этом без изменений все праздничные и выходные дни будет курсировать поезд № 6902/6901 Красноярск – Иланская – Красноярск.

Пригородный поезд № 6906 Красноярск – Иланская будет курсировать только 22 и 23 февраля. В обратном направлении поезд № 6903 Иланская – Красноярск отправится в рейс 23 февраля, поезд № 6905 Иланская – Красноярск - 26 февраля.

По маршруту Иланская – Решоты – Иланская электропоезд № 6926/6927 отправится в рейс 22 февраля, поезд № 6928/6925 Иланская – Решоты – Иланская – 26 февраля.

Ускоренный поезд Красноярск – Боготол будет следовать 22 февраля, в обратном направлении – 26 февраля.

Электричка Красноярск – Мана – Красноярск будет курсировать 23 и 26 февраля.

Пригородный поезд № 6503/6504 Иланская – Канск – Иланская будет курсировать только в четверг, 23 февраля, а в остальные дни (с 24 по 26 февраля) назначается поезд № 6505/6506 Иланская – Уяр – Иланская.

Расписание поездов Красноярской железной дороги, осуществляющих перевозку пассажиров в Хакасии и Кемеровской области, а также по маршрутам Решоты – Чунояр, Ачинск – Лесосибирск, Боготол – Чернореченская в Красноярском крае, остается без изменений.

С учетом роста пассажиропотока в праздничные дни будет увеличено количество вагонов в электропоездах на популярных направлениях.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно ознакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользоваться мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.