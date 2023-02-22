Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные поезда свяжут Ульяновск, Саранск, Тольятти и Самару с Москвой в праздничные дни февраля

2023-02-22 14:28
Для удовлетворения спроса на перевозки в период празднования Дня защитника Отечества холдинг «ЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Ульяновск, Саранск, Тольятти и Самару с Москвой.

Так, с 21 по 26 февраля 2023 года будут курсировать следующие дополнительные пассажирские поезда:

  • № 297/288 Ульяновск – Москва (отправлением из Ульяновска 21 и 26 февраля в 21:31 и прибытием в Москву 22 и 27 февраля в 11:25);
  • № 251/252 Москва – Пенза (отправлением из Москвы 22 февраля в 22:18 и прибытием в Пензу 23 февраля в 12:25, отправлением из Пензы 26 февраля в 15:23 и прибытием в Москву 27февраля в 5:23);
  • № 230/229 Москва – Саранск (отправлением из Москвы 23 февраля в 00:30 и прибытием в Саранск 23 февраля в 11:37, отправлением из Саранска 26 февраля в 16:20 и прибытием в Москву 27 февраля в 3:30);
  • № 192/191 Москва – Тольятти (отправлением из Москвы 23 февраля в 01:30 и прибытием в Тольятти 24 февраля в 00:20, отправлением из Тольятти 26 февраля в 7:50 и прибытием в Москву 27 февраля в 4:10).

Время указано местное.

Приобрести билеты, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

