На вокзалах Дальневосточной магистрали в 2023 году установят 17 новых интерактивных справочных видеотерминалов

2023-02-22 10:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вокзалы и станции Дальневосточной железной дороги оборудуют 17 (4 большими и 13 малыми) новыми интерактивными справочными видеотерминалами в 2023 году. Специальные комплексы для удобства пассажиров впервые появятся на вокзалах в Архаре, Бире, Облучье, Вяземском, Бикине, Ванино, Сибирцево, Спасске-Дальнем и ряде других. Дополнительные терминалы установят в Хабаровске, Тынде, Владивостоке и Уссурийске.

Сервис пользуется высоким спросом у пассажиров. Так, в прошлом году интерактивными справочными терминалами воспользовались 11 тысяч путешественников на 9 вокзалах Дальневосточной магистрали. Больше всего обращений к справочной системе зарегистрировано в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

В этом году функционал интерактивных терминалов расширят. Пользователям станет доступна услуга заказа электронной справки, которая сейчас проходит стадию тестирования.

Посредством справочного терминала пассажиры сегодня могут построить маршрут движения по железным дорогам, узнать о всех сервисах вокзала и его истории, обратиться к видеооператору по различным вопросам, а путешественникам с ограниченными физическими возможностями доступен звонок по видеосвязи оператору-сурдоопереводчику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

