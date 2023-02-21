Единый городской тариф начнет действовать в электричках в черте Екатеринбурга с 24 февраля

17:45

С 24 февраля в пригородных поездах на Свердловской железной дороге в пределах муниципального образования «город Екатеринбург» будет действовать единый городской тариф (ЕГТ). Стоимость проезда на беспересадочные поездки будет соответствовать тарифу на перевозку одного пассажира для первой тарифной зоны (до 5 километров) и составит 35 рублей.

В границы действия единого городского тарифа попадают участки маршрутов железнодорожного сообщения, ограниченные станциями и остановочными пунктами Шувакиш, Березит, Глубокое, Аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, 1639 км, Северка. Таким образом, дальность поездки на цену билета в границах муниципалитета влиять не будет: несмотря на то, что сегодня электрички возят пассажиров в пределах Екатеринбурга на расстояние более 40 км, билет будет иметь фиксированную цену. Ранее пассажир платил за проезд разную стоимость в зависимости от протяженности маршрута. Например, от станции Керамик до станции Екатеринбург-Пассажирский (15 километров) поездка обходилась в 52 рубля, а между остановочным пунктом Кольцово и станцией Шувакиш (37 километров) – в 108 рублей.

Введение в пассажирском железнодорожном сообщении единого городского тарифа в границах Екатеринбурга способствует интеграции железнодорожных перевозок в городскую среду. В свою очередь, это повысит эффективность использования существующей инфраструктуры, снизит загрузку улично-дорожной сети за счет переориентации населения с личных автомобилей, повысит комфорт и безопасность перевозок.

При установлении единого городского тарифа в размере 35 рублей действуют все виды льгот, предусмотренных в пригородном железнодорожном сообщении.

В границы действия единого городского тарифа в Екатеринбурге попадают 35 станций и остановочных пунктов СвЖД: Екатеринбург-Пассажирский, о.п. ВИЗ, о.п. Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, о.п. Огородная, Шувакиш, о.п. Палкино, Северка, о.п. Палкино (Дружинино), обп. Перегон, о.п. 1639 км, о.п. Первомайская, Шарташ, о.п. Лесотехническая, о.п. Ботаническая, Уктус, о.п. Вторчермет, Керамик, о.п. 21 км (Полевской), Сысерть, о.п. Шабровская, Рзд. Приисковый, Рзд. Путевка, о.п. Чапаевская, о.п. Чапаевская II, о.п. Лечебный, о.п. Компрессорный Завод, Кольцово, Аэропорт Кольцово, о.п. Большая Поляна (ранее 1826 км), Исток, о.п. Хуторята, о.п. Глубокое, Аппаратная, Березит.

В границах Екатеринбурга ежесуточно курсирует 142 пригородных поезда по семи направлениям, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.