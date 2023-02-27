Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования с 22 по 26 февраля выросли в 1,7 раза

2023-02-27 15:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период праздничных дней, с 22 по 26 февраля, поездами дальнего следования холдинга «ЖД» воспользовались около 1,6 млн пассажиров. Этот показатель в 1,7 раза превышает перевозки пассажиров за аналогичный период прошлого года и на 36% – такой же показатель допандемийного 2019 года.

Самыми популярными днями для поездок стали 22 и 26 февраля. В эти дни отправлялось свыше 370 тыс. пассажиров (372 тыс. и 378 тыс. человек соответственно).

Для удовлетворения спроса было назначено более 260 дополнительных поездов. Они курсировали максимально возможной составностью. Для увеличения емкости мест в поезда также были включены более 100 дополнительных вагонов. Средняя заполняемость поездов в праздничные дни составила 85-90%.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались поезда, курсирующие из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Петрозаводск, Пензу, Чебоксары, Нижний Новгород, Белгород, Воронеж.

Также в праздничные дни большой популярностью у пассажиров традиционно пользовались туристические поезда. 23 февраля в рейсы с практически полной загрузкой отправились сразу семь туристических поездов: «Байкальский экспресс», «Белорусский вояж», «В Карелию», «Серебряный маршрут», «Рускеальский Экспресс», «Уральский Экспресс», а также «Яркие выходные на Урале». Ими воспользовались около 1 тысячи путешественников.

