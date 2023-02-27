Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 390 тысяч пассажиров совершили путешествие на двухэтажном поезде Тольятти – Москва за первый год курсирования

2023-02-27 14:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый год курсирования двухэтажный фирменный поезд № 65/66 Тольятти – Москва перевез свыше 390 тысяч пассажиров. В первый рейс поезд отправился 25 февраля 2022 года. Его пассажирами стали более 700 человек, что обеспечило полную заполняемость поезда.

В состав поезда вошли комфортабельные двухэтажные купейные вагоны, вагоны категории СВ, вагоны с местами для сидения и вагон-ресторан. Подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется при помощи индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров.

Поезд ежедневно отправляется из Тольятти в 18:35, прибывает на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:10, обратно - в 17:08 и прибывает в Тольятти в 11:08 на следующий день.

Время местное.

Оформить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе Пассажирам, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

