Дополнительная «Ласточка» назначена до горнолыжного курорта Губаха по средам

15:21

Свердловская железная дорога назначила по маршруту Пермь-2 – Углеуральская – Пермь-2 дополнительную «Ласточку» («Горнолыжный экспресс»), которая будет курсировать по средам в марте. Зимние мультимодальные перевозки до горнолыжного центра «Губаха» с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта организованы АО «Пермская пригородная компания» (ППК).

Дополнительный электропоезд «Ласточка» № 7128/7127, как и в другие дни курсирования (по выходным и праздничным дням), будет отправляться по средам со станции Пермь-2 в 06:59 (здесь и далее – время местное), со станции Углеуральская – в 17:45. В черте города предусмотрены стоянки на станциях и о. п. Пермь-1, Мотовилиха, Молодежная и Левшино. От станции Углеуральская до горнолыжного центра «Губаха» и обратно всех желающих доставит автобус, расписание которого увязано со временем прибытия и отправления поезда. Время в пути составит 3 часа 25 минут.

Стоимость полного билета (электричка + автобус) в направлении «туда-обратно» составляет 844 рубля, для школьников и студентов – 507 рублей. Плата за перевозку спортинвентаря не взимается, оформление перевозочных документов на него не требуется. Продажа билетов начинается за 10 суток. Оформить их можно во всех пригородных кассах, через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», на сайте АО «ППК».

Запуск мультимодальных маршрутов до горнолыжных центров Прикамья способствует популяризации зимнего туризма в регионе. Так, «Горнолыжный экспресс», впервые отправившийся в рейс в декабре 2019 года, за три полных зимних сезона перевез около 23 тыс. пассажиров. Второй мультимодальный маршрут из Перми до горнолыжного курорта – «Такман экспресс», курсирующий до Чусового, с января 2021 года за полных два зимних сезона перевез более 12 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.