Новые платформы и кассовый павильон возведут на Рижском вокзале для пригородных поездов

2023-02-28 14:35
С 1 марта на Рижском вокзале начинается реконструкция пассажирской инфраструктуры, в рамках которой будут возведены две новые платформы и кассовый павильон для пригородных поездов. Платформы будут отвечать современным требованиям комфорта: их оборудуют навесами от осадков на всю длину, динамической и статической навигацией, энергоэффективным освещением и удобными лавочками.

Параллельно будет вестись путевое переустройство станции Москва-Рижская для запуска МЦД-4 и строительство ТПУ Рижская, который объединит три диаметра – второй, третий и четвертый. Пешеходная связь между диаметрами будет обеспечиваться галереями, оборудованными лифтами и эскалаторами для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан.

Реконструкция пассажирской инфраструктуры продлится до конца августа и не затронет здание Рижского вокзала, который с 1 марта продолжит работать в штатном режиме.

На период работ пригородные поезда не будут останавливаться на Рижском вокзале. Вместе с тем сохранится остановка на платформе Рижская МЦД-2, которая находится рядом с Рижским вокзалом и метро. Некоторые электрички дальних маршрутов, а также «Ласточки» Москва – Муравьево будут следовать до Курского вокзала, часть поездов – до Стрешнево, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

