«Графский поезд» отправится в первую поездку с новыми вагонами в стиле XIX века 4 марта

2023-02-28 11:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

4 марта в 09:35 «Графский поезд» отравится в очередную поездку с двумя новыми пассажирскими вагонами постройки 2022 года. Они окрашены в соответствии с цветовой гаммой, принятой на железнодорожном транспорте XIX века. Внутри вагоны декорированы в стилистике конца XIX – начала XX веков, в них размещена информация об исторических личностях. К услугам пассажиров – аудиогиды и внутренняя Wi-Fi-сеть с информационными материалами. Вагоны оборудованы экологичными санитарными комнатами и системой кондиционирования воздуха.

Состав будет курсировать два раза в неделю по субботам и воскресениям, отправляясь из Воронежа в 09:35 и прибывая в Рамонь в 11:35 с остановкой на станции Графская. В Воронеж поезд будет возвращаться в 18:08.

Напомним, что туристический проект «Графский поезд» реализуется с августа 2021 года Юго-Восточной железной дорогой совместно с правительством Воронежской области и АО «ППК «Черноземье». Пассажиры прибывают на станцию Рамонь, откуда участников поездки автобусом доставляют в Дворцовый комплекс Ольденбургских – одну из главных туристических достопримечательностей Воронежской области. Также с апреля минувшего года пассажиры ретропоезда на автотранспорте из Рамони могут отправиться в парк семейного отдыха в селе Нелжа на обзорную экскурсию.

Оставить заявки на приобретение билетов можно по тел.: 8 (962) 330-87-65 или в туристско-информационном центре на вокзале станции Воронеж-1, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

