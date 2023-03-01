Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В одном из старейших тоннелей Северо-Кавказской магистрали начался основной этап ремонтных работ

2023-03-01 16:02
В железнодорожном тоннеле № 7, расположенном в Сочи, начался основной этап ремонтных работ.

Работы здесь были развернуты в начале февраля. На первом этапе выполнены демонтаж контактной сети и систем управления движением поездов, а также подготовительные работы по укреплению сводов сооружения.

В ближайшее время специалисты отремонтируют свод тоннеля и проведут комплекс мероприятий, направленных на водоподавление. в частности, выполнят ремонт бетонной обделки, заполнят цементным раствором пустоты в грунте, введут через отверстия в своде специальный химический раствор, предотвращающий попадание влаги в тоннель.

Кроме того, будут обновлены фасадные части порталов тоннеля, а также обустроена новая система освещения.

Километровый тоннель, введенный в строй в 1913 году, является одним из старейших на Северо-Кавказской железной дороге. В настоящее время ремонт здесь ведется строго в соответствии с графиком. На объекте трудятся 170 специалистов. Завершение работ намечено на 15 апреля.

Проведение ремонта специально запланировано в период межсезонья и снижения пассажиропотока в курортной зоне.

Напомним, что на время работ все составы следуют по второму пути, через соседний тоннель. В связи с этим изменился график движения пригородных поездов. Так, на маршруте Сочи – Имеретинский Курорт перестали курсировать четыре пары «Ласточек». У восьми пар пригородных поездов, которые отправляются со станций Роза Хутор, Имеретинский Курорт и Аэропорт Сочи, вместо Сочи конечной остановкой стала станция Мацеста. Также скорректировано время движения других поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

