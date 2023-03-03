Расписание некоторых поездов Савеловского и Казанского направлений Московской железной дороги изменится в марте

10:29

Расписание некоторых поездов Савеловского и Казанского направлений МЖД изменится в марте в связи с модернизацией инфраструктуры.

Так, на Савеловском направлении в будние дни с 6 по 31 марта (с 10:50 до 14:30) на участке Каналстрой – Вербилки железнодорожники проведут модернизацию объектов энергообеспечения. В связи с этим из расписания выведут два пригородных поезда № 6351 Савелово – Москва (отправлением в 11:41) и № 6304 Москва – Талдом (в 14:50). Две электрички: № 6908 Москва – Дубна (в 09:29) и № 6909 Дубна – Москва (в 10:53) проследуют по укороченному маршруту от/до станции Дмитров. Два поезда: № 6120 Москва – Вербилки (в 11:09) и № 6375 Вербилки – Москва (в 15:34) отменены на участке Лобня – Вербилки.

На Казанском направлении 15-17, 19-23 и 26 марта преимущественно в ночные часы будут вестись комплексные работы по развитию инфраструктуры на нескольких участках. В частности, на перегоне Шиферная – Пески железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы, а еще на одном – Люберцы – Бронницы – модернизацию объектов энергоснабжения. Это отразится на расписании пригородных поездов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. 15-16 и 20-23 марта из расписания выведут поезд № 6769 Шиферная – Раменское (в 22:55), а электропоезд № 6768 Москва – Шиферная (в 20:07) отменен на участке Фаустово – Шиферная. 15-16, 19-23 и 26 марта поезда № 6142 Москва – Голутвин (в 22:16) и № 6770 Москва – Шиферная (в 22:08) проследуют до остановочного пункта 88 км.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.