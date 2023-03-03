В Москве открыт сервисный центр для пассажиров железнодорожного транспорта

08:00

Новый сервисный центр создан для улучшения качества обслуживания пассажиров путем расширения каналов коммуникации в режиме «живого общения».

Здесь можно получить широкий спектр услуг и справочную информацию практически по всем вопросам, касающихся пассажирского комплекса: о тарифах и наличии свободных мест на поезда, их расписании движения и маршрутах следования, а также о правилах проезда и покупки билетов.

Квалифицированные сотрудники центра готовы также проконсультировать по вопросам, связанным с приобретением билетов на любые поезда, включая туристические. По желанию клиентов будет подобран наиболее подходящий из туристических пакетов или сформировать удобный мультимодальный маршрут для поездки.

При необходимости здесь могут помочь в поиске забытых или утерянных в поездах или на вокзалах вещей, оформить перевозку автомобиля, багажа или каких-либо других дополнительных услуг.

Также консультанты готовы оказать всестороннюю помощь маломобильным пассажирам в оформлении заявки на сопровождение и помощь на вокзале, в резервировании для них специализированных мест в поездах дальнего следования. При отсутствии таких мест в поезде консультанты оформят заявку на включение в его состав вагона с местами для инвалидов.

Кроме того, в сервисном центре с благодарностью будут приняты любые предложения по улучшению качества предоставляемых пассажирам услуг.

Интерьер и рабочее пространство сервисного центра спроектированы с учетом доступности абсолютно для всех, включая маломобильных, пожилых и пассажиров с детьми. Здесь работает система электронной очереди, а для комфортного общения клиентов с сотрудниками рабочие места оборудованы звукопоглощающими перегородками, используется энергосберегающая техника и гарнитура.

В зоне ожидания установлены мягкие диваны, столики, кулер с водой, справочное видеооборудование. Все желающие смогут приобрести сувенирную продукцию (например, подстаканники, кружки, часы, ручки, брелоки, футболки и т. д.).

Расположен новый сервисный центр очень удобно – в непосредственной близости от Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов, а также рядом с остановочным пунктом Площадь трех вокзалов и со станцией метро «Комсомольская» (адрес: Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 4). Открыт центр с понедельника по пятницу с 08:30 до 21:00.

Телефон Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ).