Новые маршруты для двухэтажных поездов: Екатеринбург – Москва и Уфа – Имеретинский Курорт

18:12

Холдинг «ЖД» расширяет полигон курсирования двухэтажных поездов. Это стало возможным благодаря долгосрочному сотрудничеству АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») с ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в АО «Трансмашхолдинг») в рамках заключенного в 2019 году договора на поставку, разработку и проектирование нового подвижного состава.

В общей сложности, в 2023 году компания планирует получить от производителя 550 новых вагонов (+12% к 2022 году), в том числе 100 двухэтажных и 450 одноэтажных, включая выполненные в виде двухвагонных сцепов.

Двухэтажные вагоны заменят собой одноэтажные на новых маршрутах, а также позволят увеличить количество двухэтажных поездов на тех направлениях, где они уже курсировали.

В частности, двухэтажные поезда начнут перевозить пассажиров в сообщении Уфа – Имеретинский Курорт и Екатеринбург – Москва. Кроме того, двухэтажным вновь станет поезд № 71/72 сообщением Чебоксары – Москва.

Развитие маршрутной сети двухэтажных поездов обусловлено стабильно растущим спросом на такие перевозки. К примеру, в январе-феврале 2023 года поездки в них совершили свыше 1,7 млн пассажиров, это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также продолжается работа по обновлению парка одноэтажного подвижного состава поездов, курсирующих между Москвой и Ростовом-на-Дону, Анапой, Кировом, Саранском, Череповцом и Северобайкальском. На данный момент на российские железные дороги уже поступили 56 купейных, плацкартных и штабных вагонов.

Стоит отметить, что современные вагоны оборудованы всем необходимым для комфортной поездки, в частности, системами поддержания микроклимата, обеззараживания воздуха, биотуалетами. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств, USB-порты и др.