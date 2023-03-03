Дети 10-17 лет вновь смогут путешествовать летом со скидкой 50%

18:00

Холдинг «ЖД» восьмой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Специальный тариф позволит семьям с детьми сэкономить средства на организацию летнего отдыха.

Только в летний период 2022 года 50% скидкой на поезда дальнего следования воспользовались более 3,1 млн детей от 10 до 17 лет, что на 25,6% превышает аналогичный показатель 2021 года. Всего же за семь лет скидкой воспользовались более 17 млн детей.

Оформить билеты по спецтарифу для поездок в летние школьные каникулы можно будет уже с 4 марта.

Напомним, что скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования (включая фирменные) и вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоезда дальнего следования) поездов АО «ФПК» при следовании по территории Российской Федерации (от/до станций РФ).

Также уже четвертый год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в летние каникулы смогут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

Приобрести проездные документы можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в билетных кассах. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Скидка 50% предоставляется только от стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме (при проезде в двухэтажных купейных вагонах дополнительно взимается стоимость комплекса сервисных услуг). Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Подробную информацию можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» – «Тарифы и акции».