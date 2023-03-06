В Москве открылся после реконструкции остановочный пункт Очаково будущего МЦД-4

15:55

В Москве завершилась комплексная реконструкция остановочного пункта будущего МЦД-4 Очаково. Он полностью готов к интеграции в МЦД-4, который соединит Апрелевку и Железнодорожный уже к концу лета этого года.

С обновленной пассажирской инфраструктурой ознакомились мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров.

«Подготовка к открытию нового диаметра МЦД-4 идет полным ходом. К началу движения поездов значительная часть пригородных вокзалов четвертого диаметра будут соответствовать новым стандартам московского транспорта, по комфорту не уступая станциям метро. Очаково – 15-й современный вокзал на Калужском направлении МЖД, которое станет частью МЦД-4», – сказал Сергей Собянин.

«Этот год – год 20-летия компании «Российские железные дороги». Мы запускаем более 20 новых пассажирских объектов по всей стране. При реконструкции станций, в том числе Очаково, мы задействуем все возможные передовые отечественные разработки», – отметил Олег Белозёров.

За время реконструкции здесь возведены две высокие островные платформы, на которых для пассажиров созданы все условия для комфортного ожидания поездов: установлены навесы для защиты от осадков на всю длину платформ, навигационные указатели и табло расписания электричек, лавочки, стойки экстренной связи и т. д.

Кроме того, построен надземный пассажирский вестибюль площадью 2,1 тыс. кв. м, одновременно выполняющий функцию моста-конкорса, который связал платформы и две части района Очаково-Матвеевское города Москвы – в сторону улицы Наташи Ковшовой и Очаковского парка, а также проезда Стройкомбината.

В вестибюле разместились билетные кассы и билетопечатающие терминалы, турникеты, санитарные комнаты и электронное табло с расписанием поездов. Железнодорожники с особой тщательностью подошли к организации транспортных потоков и созданию доступной среды для всех категорий пассажиров, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе строительных работ здесь установлены 12 эскалаторов и 4 лифта, современная навигация, автоматизированные системы оповещения пассажиров, светодиодное освещение, специализированные кассы с заниженным окном и индукционным оборудованием, оборудованы санитарные комнаты и т. д.

Станция Очаково также оборудована системой бесшовного Wi-Fi. Пассажиры, авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к высокоскоростному интернету через Wi-Fi.

Обновленный остановочный пункт обеспечит комфортную пересадку с железнодорожного на наземный городской пассажирский транспорт. Кроме того, он разгрузит Мичуринский проспект, Аминьевское шоссе и проспект Генерала Дорохова, а также прилегающую улично-дорожную сеть от транзитных транспортных потоков.