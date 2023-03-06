Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов Красноярской железной дороги изменится 8 марта

2023-03-06 10:01
В праздничный день 8 Марта компания «Краспригород» вносит изменения в график движения электропоездов. В этот день пригородные поезда будут курсировать по расписанию субботы.

Отменены электропоезда:

  • Красноярск – Мана – Красноярск (отправление от станции Красноярск в 10:12);
  • Красноярск – Иланская (отправление от станции Красноярск в 18:24);
  • Иланская – Красноярск (отправление от станции Иланская в 10:51);
  • Красноярск – Снежница – Красноярск (отправление от станции Красноярск в 18:33);
  • Красноярск – Камарчага – Красноярск (отправление от станции Красноярск в 17:40).

Маршрут поезда Иланская – Канск – Иланская будет продлен до станции Уяр. Отправление из Иланского в 09:30, прибытие в Уяр в 12:40, отправление из Уяра в 13:00, прибытие в Иланский в 16:09.

До станции Заозерная будет продлен маршрут электрички Красноярск – Уяр. Отправление от станции Красноярск в 15:35, прибытие на станцию Заозерная в 19:30.

Пригородные поезда Абаканского региона КрасЖД (Хакасия, Кемеровская область), а также поезда маршрутов Решоты – Чунояр, Ачинск-1 – Лесосибирск, Боготол – Чернореченская в Красноярском крае будут курсировать по обычному расписанию.

Время указано местное.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

