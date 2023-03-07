Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

7 и 8 марта изменяется расписание движения пригородных поездов в Республике Башкортостан

2023-03-07 12:55
Расписание движения пригородных поездов, курсирующих по территории Республики Башкортостан, изменится в связи с празднованием Международного женского дня.

Так, 7 марта 2023 года движение пригородных поездов будет осуществляться по расписанию пятницы, 8 марта – по расписанию воскресенья,  9 марта – по расписанию понедельника.

8 марта выводятся из графика движения поезда:

  • № 7475/7476 Приуралье (отпр. 06:06) – Уфа (приб. 07:50);
  • № 7408 Раевка (отпр. 06:06) – Уфа (приб. 08:19);
  • № 6410 Уфа (отпр. 17:53) – Урман (приб. 19:21);
  • № 7417 Уфа (отпр. 21:12) – Раевка (приб. 23:29).

Время указано местное.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам».

Приобрести билеты можно в пригородных кассах и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

