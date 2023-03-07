7 и 8 марта изменяется расписание движения пригородных поездов в Республике Башкортостан

Расписание движения пригородных поездов, курсирующих по территории Республики Башкортостан, изменится в связи с празднованием Международного женского дня.
Так, 7 марта 2023 года движение пригородных поездов будет осуществляться по расписанию пятницы, 8 марта – по расписанию воскресенья, 9 марта – по расписанию понедельника.
8 марта выводятся из графика движения поезда:
Время указано местное.
Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам».
Приобрести билеты можно в пригородных кассах и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.