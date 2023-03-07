Расписание некоторых поездов Киевского направления Московской железной дороги изменится в выходные дни марта

10:12

Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится по выходным дням 11-12, 18-19, 25-26 марта в связи с работами по развитию инфраструктуры на станциях Лесной городок и Очаково для запуска МЦД-4.

Так, на станции Очаково с 00:01 11 марта до 00:01 12 марта железнодорожники установят новый стрелочный перевод для обеспечения движения поездов к 4 главному главному пути. В период технологического «окна» будет демонтирован участок пути протяженностью 45 м, уложен новый стрелочный перевод, проведена выправка и балластировка пути. Кроме того, на станции Очаково и прилегающих перегонах Москва-Сортировочная-Киевская – Очаково, а также Очаково – Солнечная 25-26 марта с 13:00 до 05:50 будут проводиться работы по переводу на цифровую систему управления движением. На время работ движение поездов на перегоне Москва-Пассажирская-Киевская – Солнечная будет организовано по соседним путям, в связи с чем внесены корректировки в расписание пригородных поездов и аэроэкспрессов во Внуково.

На перегоне Лесной городок – Аэропорт с 00:00 18 марта до 00:00 19 марта будут проводиться работы по переключению 1 главного пути на новое местоположение для последующей укладки 3 и 4 главных путей на станции Лесной городок. В ходе 24-часового технологического «окна» железнодорожники демонтируют старые пути и уложат новые на участке протяженностью 300 м, проведут выправку пути, а также укладку 6 стрелочных переводов. Движение поездов на участке Внуково – Толстопальцево будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим в расписание пригородных поездов, а также аэроэкспрессов во Внуково внесены существенные корректировки: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, часть поездов выведут из расписания. 18 марта аэроэкспрессы во Внуково и обратном направлении курсировать не будут.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.