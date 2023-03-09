Курсирование электричек в формате «наземного метро» по единому городскому тарифу в Екатеринбурге привлекло на железную дорогу новых пассажиров

14:24

Свердловская магистраль подвела первые итоги работы по единому городскому тарифу (ЕГТ) в формате «наземного метро» в электричках в черте Екатеринбурга. Благодаря объединению единым тарифом 35 железнодорожных станций в центральных и отдаленных районах муниципалитета, включению дополнительного количества пригородных поездов в городские перевозки востребованность поездок у пассажиров увеличилась на 25%.

С даты начала действия тарифа (24 февраля 2023 года) по 8 марта пригородные поезда перевезли порядка 60 тыс. пассажиров в зоне действия единого городского тарифа. Это 142 электрички, курсирующие на различных маршрутах, участки которых попадают в периметр между станциями и остановочными пунктами Шувакиш, Березит, Глубокое, Аэропорт Кольцово, Разъезд Приисковый, 1639 км, Северка. Электропоезда позволяют в любую погоду точно по времени попасть из отдаленных районов Екатеринбурга в центральные, минуя транспортные заторы. При этом «принять на борт» они могут единовременно свыше 250 пассажиров, что особенно актуально в утренние и вечерние часы пик.

Стоимость проезда на одну поездку без пересадки по полному тарифу – 35 рублей. Действуют все виды льгот, предусмотренные в пригородном железнодорожном сообщении, в том числе сезонная скидка 50% для школьников, студентов и пенсионеров. Дети до 7 лет едут бесплатно.

Благодаря возможности совершить в границах муниципалитета поездку любой дальности за фиксированную стоимость в 35 рублей и удобному расписанию многие остановочные пункты в удаленных от центра районах стали пользоваться повышенной популярностью. Самым популярным маршрутом стал Компрессорный завод – Первомайская. На этом направлении поезда перевезли порядка 4,5 тыс. пассажиров. Время в пути по этому маршруту составляет 15-23 минуты в зависимости от поезда, на личном автомобиле – не менее получаса, в общественном транспорте – более часа.

О. п. Чапаевская стал более востребованным у жителей микрорайона Лечебный, где возводятся крупные жилые комплексы. Доехать до центра города на электричке можно за 10-12 минут (Чапаевская – о. п. Первомайская), из микрорайона Керамик – за 25-27 минут (Керамик – о. п. Первомайская).

Наибольший рост отправления пассажиров зафиксирован с о. п. Первомайская и станции Шарташ: поездку совершили более 13,5 тыс. человек (рост – 32% к показателю аналогичного периода до ввода тарифа).

Введение в пассажирском железнодорожном сообщении Единого городского тарифа способствует интеграции железнодорожных перевозок в городскую среду. В свою очередь, это дает повышение эффективности использования существующей инфраструктуры, снижение загрузки улично-дорожной сети за счет переориентации населения с личных автомобилей, повышение комфорта и безопасности перевозок.

Уточнить расписание и приобрести билет можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», пригородных кассах и терминалах самообслуживания АО «Свердловская пригородная компания».

Напомним: в декабре 2022 года ОАО «ЖД» и правительство Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2023-2025 годы. В числе перспективных направлений – формирование системы городского железнодорожного транспорта по принципу «наземного метро» в Екатеринбурге, модернизация объектов пассажирского комплекса, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.