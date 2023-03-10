В День космонавтики отправиться в поездку «Сапсане» можно по сниженным фиксированным ценам

13:55

Пассажиры, планирующие поездку 12 апреля из Москвы в Санкт-Петербург или из Санкт-Петербурга в Москву, могут воспользоваться специальной тарифной акцией и приобрести билеты по сниженным фиксированным ценам на высокоскоростные поезда «Сапсан».

Специальная акция приурочена ко Дню авиации и космонавтики (62 года со дня первого полета человека в космос) и распространяется на два первых утренних рейса поезда «Сапсан» № 754 и № 751, отправляющихся из Москвы и Санкт-Петербурга. Так, стоимость проезда в экономическом классе составит от 1 961 рубля (в базовом классе стоимость будет еще ниже – от 1 797 рублей). Цена билетов на эти даты не будет меняться в зависимости от спроса на перевозку или количества дней, оставшихся до поездки, как это происходит в другие дни.

Оформить проездные документы и узнать специальные цены в другие классы обслуживания можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00.