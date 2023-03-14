Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 17 марта в Республике Мордовия изменится расписание движения пригородных поездов

2023-03-14 14:06
С 17 марта в Республике Мордовия изменится расписание движения пригородных поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для улучшения транспортной доступности с 17 марта на территории Республики Мордовия изменится расписание движения пригородных поездов.

Так, с 17 марта пригородные поезда № 6153 Красный Узел (отправление в 17:05) – Рузаевка (прибытие в 18:22) и № 7205 Рузаевка (отправление в 18:32) – Зубова Поляна (прибытие в 21:15) будут курсировать по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.

С 18 марта пригородный поезд № 6154 будет отправляться на 5 минут позже действующего расписания из Рузаевки – в 09:24 и прибывать в Красный Узел в 10:42. Периодичность курсирования – понедельник, суббот, воскресенье и праздничные дни.

Также с 18 марта на 57 минут позже действующего расписания будет отправляться пригородный поезд № 7206 Зубова Поляна (отправление в 06:35) – Рузаевка (прибытие в 09:16). Периодичность курсирования – понедельник, суббота, воскресенье и праздничные дни.

Время указано местное.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам».

Приобрести билеты можно в пригородных кассах и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

