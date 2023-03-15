Маршруты городских поездов в Белгородской области продлены до станции Разумное

12:20

Для удобства пассажиров маршруты ряда рельсовых автобусов, которые ранее курсировали между станциями Разъезд 134 км и Белгород, продлены до станции Разумное:

№ 6071 Разъезд 134 км – Разумное отправлением в 06:47, прибытием в 07:48 (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней);

№ 6072 Разумное – Томаровка отправлением в 08:03, прибытием в 09:33 (по средам и пятницам, кроме праздничных дней);

№ 6074 Разумное – Разъезд 134 км отправлением в 08:03, прибытием в 09:03 (по понедельникам, вторникам и четвергам, кроме праздничных дней).

Также назначены пригородные поезда:

№ 6077 Белгород – Разумное оправлением в 16:20, прибытием в 16:46 (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней);

№6078 Разумное – Томаровка отправлением в 17:03, прибытием в 18:30 (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Напомним, что городской поезд начал перевозить жителей микрорайона Новая жизнь (г. Белгород) к местам работы и учебы в ноябре 2018 года в рамках совместного проекта ЮВЖД, АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» и правительства Белгородской области. В декабре 2019 года на маршруте открылись два новых остановочных пункта – УСК Светланы Хоркиной и Салют-2, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.