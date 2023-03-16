С 24 марта назначены дополнительные рейсы поезда сообщением Нижний Новгород – Адлер

14:43

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в сообщении с югом России назначены дополнительные рейсы «фирменного» поезда № 37/138 сообщением Нижний Новгород – Адлер. Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться 24 и 28 марта, 2, 6, 10 и 14 апреля в 19:14 и прибывать в Адлер через день в 09:42. Из Адлера поезд будет отправляться 26 и 30 марта, 4, 8, 12 и 16 апреля в 15:41 и прибывать в Нижний Новгород через день в 07:16.

В составе поезда – современные купейные, плацкартные вагоны, вагон-СВ и вагон, адаптированный для маломобильных пассажиров со специальными купе. Они оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия, в том числе кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками для зарядки гаджетов.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.