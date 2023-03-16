Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Круизный поезд отвезет туристов из Саратова в Нижний Новгород и Ярославль

2023-03-16 09:54
Приволжский филиал «Федеральной пассажирской компании» назначил круизный поезд по заявкам туристических операторов. Он отправится из Саратова 24 марта, чтобы познакомить туристов с древнейшими городами Поволжья – Нижним Новгородом и Ярославлем. К путешествию также могут присоединиться путешественники из Пензы.

Путешествие пройдет в формате «Отель на колесах», когда ночью туристы находятся в пути, а днем осматривают достопримечательности города. В составе поезда – комфортабельные вагоны СВ, купе и плацкартные вагоны.

Обратно в свои города туристы прибудут 27 марта.

Поездка станет прекрасной возможностью лучше узнать историю двух старинных городов, прогуляться по их улицам и посетить уникальные исторические объекты. Туристические операторы обеспечат путешественникам насыщенную экскурсионную программу. Например, в Нижнем Новгороде туристы посетят местный Кремль, где познакомятся с историей создания этого древнего фортификационного сооружения, а также с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля. После исторического экскурса участники тура совершат поездку по самой длинной в Европе канатной дороге над Волгой.

В Ярославле туристов ожидает театрализованная интерактивная экскурсия в Ярославском художественном музее «В гостях у губернатора», а также мастер-класс по росписи ярославских изразцов. Путешественники также смогут отправиться в музей-заповедник и осмотреть старинные памятники и храмы, построенные более 400 лет назад.

Получить подробную информацию о туре можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

