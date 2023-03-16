Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Туристический поезд «Сочи» возобновит курсирование с 29 апреля

2023-03-16 09:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический поезд «Сочи» возобновит курсирование на Черноморском побережье с 29 апреля. Он будет связывать курортные города России и Абхазии вплоть до ноябрьских праздников, обеспечивая отдыхающих самым комфортным и быстрым способом перемещения между странами.

В этом году поезд «Сочи» возвращается с обновленным и улучшенным расписанием, которое дает пассажирам больше времени для знакомства с достопримечательностями соседней республики. Теперь состав будет прибывать на железнодорожный вокзал Гагры почти на 2 часа раньше и на полчаса позже отправляться в обратный путь. Меньше времени туристы будут проводить и на русско-абхазской границе.

Поезд по-прежнему продолжит курсировать в ежедневном режиме, кроме вторников. Из Туапсе он будет отправляться в 04:20, из Сочи – в 06:31, прибывать в Гагру в 09:45. В обратный путь из Гагры поезд будет уходить в 19:25, делать остановку в Сочи в 22:40 и прибывать в Туапсе в 01:05. По средам поезд будет отправляться в Абхазию от железнодорожного вокзала города Сочи, а не из Туапсе.

Пассажиры полюбили туристический поезд «Сочи» не только за его удобное расписание и комфортное и своевременное прохождение паспортного контроля на границе, но и за уникальный дизайн в стиле ретро. Вагоны туристического поезда выполнены в стилистике 80-х годов прошлого века, но при этом полностью соответствуют современным требованиям комфорта в пути следования. Они оснащены современными санитарными комнатами, кондиционерами, индивидуальными розетками.

В составе поезда курсирует вагон-ресторан, в котором на выбор предлагаются блюда русской и абхазской кухни: аджапсандал, акутеицарш (курица под ореховым соусом), шашлык и многое другое.

Пассажиры поезда могут оформить экскурсии к различным достопримечательностям Республики Абхазия: к озеру Рица, в Новый Афон, Пицунду или обзорную по Гагре. В этом году туристам также будет доступен новый гастрономический маршрут по Абхазии: посещение форелевого хозяйства, мастер-классы по изготовлению сыров и вяленого мяса, а также дегустации местных деликатесов. Оформить экскурсии можно в пути следования до пересечения государственной границы, а также в специальных туристических киосках на привокзальной площади и на морском вокзале города «Сочи».

Купить обзорную экскурсию, в рамках которой можно посетить озеро Рица, реликитовый парк и Юпшарский каньон, пассажиры также могут на сайте ОАО «ЖД» на этапе покупки билета и в железнодорожных кассах.

Больше информации о поезде «Сочи» и других туристических маршрутах – на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

