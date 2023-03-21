Расписание поездов трех направлений Московской железной дороги изменится в марте-апреле в связи с развитием инфраструктуры

10:20

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского, Киевского и Казанского направлений МЖД изменится в марте-апреле в связи с развитием инфраструктуры.

Так, в районе станции Нижегородская (Карачарово) продолжится строительство многоуровневой автомобильной развязки через железнодорожные пути Горьковского направления. В связи с этим будет закрыт второй главный путь на станции Нижегородская. Обращаем внимание пассажиров, что с 28 марта по 24 апреля некоторые поезда, курсирующие между станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная, Фрязево, Купавна и Крутое, будут выведены из расписания.

На Киевском направлении с 29 марта по 2 апреля проведут переключение III главного пути к новой строящейся платформе Поклонная и регулировку системы управления движением. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов: несколько электричек и аэроэкспрессов во Внуково выведут из расписания. 29 и 30 марта часть поездов в сторону Москвы проследует без остановок на станциях Поклонная и Солнечная.

На Казанском направлении с 27 по 31 марта продолжатся работы по модернизации объектов энергоснабжения на участке Люберцы – Бронницы. Это отразится на курсировании пригородных поездов: 28-31 марта из расписания будет выведено несколько электричек на участках 88 км – Шиферная – Голутвин, а 30 и 31 марта – два поезда на маршруте Ряжск-1 – Рязань-2.

Кроме того, на данных направлениях у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.