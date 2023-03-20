Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начались фасадные и отделочные работы на новом железнодорожном вокзале в Грозном

2023-03-20 17:43
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железнодорожном вокзале в Грозном приступили к фасадным и отделочным работам. Кроме того, здесь ведется обустройство инженерных сетей, а также строится высокая перронная железнодорожная платформа длинною 600 м и площадью 3,8 тыс. кв. метров, над которой предусмотрен навес из прозрачного материала. В центральной части навеса монтируется башня с часами, которая будет выполнена в национальном стиле.

Площадь нового здания, рассчитанного на пропуск 350 пассажиров в час, составит порядка 3 тыс. кв. м, а с учетом пересадочного узла – около 7 тыс. кв. м.

На первом этаже разместятся основные службы вокзала, на втором – комнаты длительного отдыха и служебные помещения. Транспортно-пересадочный узел будет объединен общим навесом над зданием вокзала и перроном прибытия автобусов.

Предполагается, что вокзал станет доступен для пассажиров уже в этом году.

Напомним, что строительно-монтажные работы по сооружению современного мультимодального комплекса были начаты в 2020 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

