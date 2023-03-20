По новому межобластному маршруту Воронеж – Курск в январе-феврале 2023 года перевезено около 3 тыс. пассажиров

16:57

По новому межобластному маршруту Воронеж – Курск за 2 месяца текущего года рельсовыми автобусами РА-2 и РА-3 «Орлан» перевезено около 3 тыс. пассажиров. Регулярное скоростное сообщение между региональными центрами было запущено 6 марта 2022 года в рамках проекта «Соединяя Черноземье».

Пригородный поезд РА-2 сообщением Воронеж-1 – Курск – Воронеж-1 курсирует по воскресеньям. Из Воронежа состав отправляется в 06:50 и прибывает на станцию назначения в 10:15. Остановки на станциях Семилуки, Касторная Курская, Кшень, Мармыжи, Черемисиново и Щигры. В обратном направлении из Курска поезд отправляется в 16:45 и прибывает на станцию Воронеж-1 в 20:10. Время в пути следования – 3 часа 25 минут.

Пригородный поезд РА-3 «Орлан» отправляется от станции Курск по воскресеньям в 08:03 и прибывает в Воронеж в 11:08, от станции Воронеж-1 он отправляется в 17:02 и прибывает в Курск в 20:03. По пятницам состав отправляется из Курска в 18:09 и прибывает в Воронеж в 22:22. По субботам РА-2 отправляется из Воронежа в 05:05 и прибывает в Курск в 08:40, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.