За четыре года пассажирам Горьковской железной дороги вернули 13,5 тыс. забытых вещей

14:58

За четыре года с момента запуска услуги по поиску забытых вещей железнодорожники нашли и вернули более 13,5 тыс. оставленных пассажирами ГЖД предметов. За это время в поездах дальнего следования чаще всего забывали документы, гаджеты, одежду и аксессуары.

Для того чтобы найти вещи, забытые в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В ней пассажир указывает свои имя, номер билета и паспорта, телефон и электронную почту. Также потребуется составить описание забытого предмета и указать предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен. В сервисе уже загружены фотографии найденных вещей с привязкой к местам в вагоне, поэтому, если обнаружится совпадение, пассажир увидит эти фото и сможет опознать свою вещь. После этого пассажир получит информацию о месте ее нахождения и сможет забрать свой потерянный предмет.

Напомним, что поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки на поезде дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.