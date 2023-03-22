На Московской железной дороге назначат дополнительные электропоезда в связи с сезонным увеличением пассажиропотока

14:20

В связи с сезонным увеличением пассажиропотока с 26 марта Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначат дополнительные «дачные» электрички. Они будут курсировать по выходным дням на Казанском, Киевском, Павелецком и Савеловском направлениях. Нескольким поездам будет продлен маршрут следования.

Кроме того, на Казанском направлении по субботам назначаются два экспресса № 7193 Куровская – Москва (отправление в 07:15) и № 7194 Москва – Шатура (отправление в 09:10), а с 23 апреля по воскресеньям начнет курсировать экспресс № 7051 Рязань-2 – Москва (отправление в 15:45).

На Горьковском направлении с 22 апреля по субботам назначаются два экспресса: № 7117 Железнодорожная – Москва (отправление в 08:54) и № 7084 Москва – Владимир (отправление в 09:35).

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.