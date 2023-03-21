Свердловская магистраль готова принять дополнительный поток пассажиров на фоне ремонтов автодороги Екатеринбург – Пермь

16:24

В связи с запросами о возможностях железнодорожных перевозок в качестве альтернативы автомобильному сообщению на фоне масштабных ремонтных работ на автодороге Екатеринбург – Пермь Свердловская магистраль информирует о готовности к росту числа пассажиров на данном направлении.

Для транспортного сообщения с населенными пунктами, где автомобильное движение будет затруднено, жители могут воспользоваться пригородными электропоездами и поездами дальнего следования. В настоящее время маршрутная сеть позволяет обеспечить мобильность граждан и потребности в перевозках в необходимом объеме. В пик ремонтов (с 15 апреля) количество поездов и их составность на ряде маршрутов будут увеличены.

Между Екатеринбургом и Пермью курсируют 18 пар поездов дальнего следования, на направлении Екатеринбург–Красноуфимск – 14 пар поездов. В частности, на маршруте Екатеринбург – Пермь ежедневно курсируют межрегиональные поезда «Ласточка». Отправление из Екатеринбурга в 17:51 по местному времени (время в пути – 5 часов), отправление из Перми в 06:46 (время в пути – 4 часа 50 минут). Предусмотрены остановки на о. п. ВИЗ, станциях Первоуральск, Шаля и Кунгур.

Пригородные электропоезда «Ласточка» на направлении Екатеринбург – Красноуфимск отправляются из столицы Урала дважды в день в 10:41 и 19:32, из Красноуфимска – в 06:50 и 14:16. Время в пути – в среднем, 3 часа 20 минут. Остановки на о. п. ВИЗ, станциях Ревда, Дружинино, Бисертский завод, о. п. 1501, Ключевая, о. п. 1478, Уфимка. По просьбам жителей с 15 марта эти электрички делают остановку на о. п. 1478 км (с. Афанасьевское Свердловской области).

Кроме того, на направлении Екатеринбург – Дружинино ежедневно курсируют 5 пар пригородных поездов АО «Свердловская пригородная компания» (СПК), на направлении Екатеринбург – Кузино – 9 пар (в том числе 5 пар следуют далее до Шали). Из Перми до Кунгура, Кишерти, Шали, Кордона курсируют 7 пар пригородных поездов «Пермской пригородной компании» (ППК). Часть электричек из Перми и Екатеринбурга, в том числе «Ласточки», удобно «стыкуются» на станции Шаля.

С 15 апреля по 15 октября 2023 года, в «дачный» период, который в этом году совпадает с пиком ремонтных работ на автодороге Екатеринбург – Пермь, СвЖД традиционно назначит дополнительные «летние» пригородные поезда, в том числе ежедневные Екатеринбург – Ревда и Ревда – Екатеринбург. По выходным и праздничным дням с 27 мая будет курсировать пригородный поезд Дружинино – Михайловский завод.

Для посетителей парка «Оленьи ручьи» удобным транспортом станет рельсовый автобус «Орлан» Екатеринбург – Михайловский завод: он запланирован с 13 мая по 22 октября по выходным праздничным дням, остановки – Дружинино, Бажуково и Аракаево.

В «летнем» расписании СвЖД количество вагонов в поездах на основных пригородных маршрутах, в том числе из Екатеринбурга до Шали и Дружинино, будет увеличено с четырех до шести. Для электричек в направлении Кузино и Шали на небольших остановочных пунктах планируется ввести дополнительные остановки.

Уточнить расписание можно на сайте ЖД, с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.