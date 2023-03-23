Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе-феврале текущего года по новому межобластному маршруту Воронеж – Белгород перевезено более 3,3 тыс. пассажиров

2023-03-23 15:10
В январе-феврале текущего года по новому межобластному маршруту Воронеж – Белгород перевезено более 3,3 тыс. пассажиров
По новому межобластному маршруту Воронеж – Белгород за 2 месяца текущего года рельсовыми автобусами РА-2 и РА-3 «Орлан» перевезено более 3,3 тыс. пассажиров. Регулярное скоростное сообщение между региональными центрами было запущено 7 мая 2022 года в рамках проекта «Соединяя Черноземье» с целью развития внутреннего туризма.

Поезда курсируют по субботам и воскресеньям двумя составами. По субботам первый поезд отправляется из Воронежа в 06:50 и прибывает в Белгород в 10:40, обратно из Белгорода он отправляется в 17:02 и прибывает на станцию Воронеж-1 в 21:12. Второй состав отправляется из Белгорода в 06:57 и прибывает на станцию назначения в 11:07, в обратном направлении из Воронежа – в 17:02 с прибытием на станцию Белгород в 21:12.

По воскресеньям рельсовый автобус отправляется из Воронежа в 13:35 и прибывает в Белгород в 17:45, из Белгорода он отправляется в 18:15 и прибывает в Воронеж в 22:10.

Остановки предусмотрены на станциях Прохоровка, Ржава, Губкин-Пассажирский, Старый Оскол и Касторная-Новая, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

