Движение поездов на участке Москва-Каланчевская – Рижская МЦД-2 будет временно приостановлено в ночь на 25 марта

Движение поездов на участке Москва-Каланчевская – Рижская МЦД-2 будет временно приостановлено в ночь на 25 марта

10:26

С 21:20 24 марта до 05:00 25 марта движение поездов на участке Москва-Каланчевская – Рижская МЦД-2 будет временно приостановлено в связи с работами по выносу городских коммуникаций для последующей укладки путей МЦД-4. В связи с этим поезда МЦД-2 и электрички Рижского и Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево и Красный Балтиец, от Подольска до Курского вокзала.

Кроме того, часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений будет выведена из расписания, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время, когда пассажиропоток минимален.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.